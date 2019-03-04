Mercedes-Benz в январе стал лидером московского рынка автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года в Москве было реализовано 16,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. При этом рейтинг среди марок здесь возглавил Mercedes-Benz.

Так, в начале года жители российской столицы стали обладателями 1139 подержанных легковых машин этого премиум-бренда. Второе место здесь заняла другая немецкая марка – Volkswagen (1106 шт.). Замкнула тройку лидеров корейская KIA (1083 шт.).

Лидер же 2018 года – отечественная LADA – не просто уступила первенство немецкому бренду, но даже оказалась за пределами первой тройки вторичного рынка столицы. В январе москвичи приобрели 1059 легковых автомобилей с пробегом отечественного бренда. Пятое место тут заняла японская Toyota (1018 шт.).

Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 вторичного рынка Москвы по итогам января нынешнего года попали: Hyundai (1005 шт.), Nissan (995 шт.), BMW (991 шт.), Ford (944 шт.) и Skoda (659 шт.).