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01.03.19 Прочитали 713 раз

Около 2,5 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в РФ

Peugeot Traveller

Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 2466 автомобилей Peugeot и Citroen. Так, отзыву подлежат 1230 автомобилей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer и Citroen Jumpy, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва являются резьбовые крепления передней подвески, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На автомобилях будет выполнена замена резьбовых соединений, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Также отзыву подлежат 1236 автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных с августа 2017-го по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва является то, что при эксплуатации с превышением установленной изготовителем максимальной массы и (или) на дорогах общего пользования (пересеченная местность, офф-роад, условия бездорожья), покрытие которых имеет существенные дефекты, значительные нагрузки на переднюю подвеску в отдельных случаях могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески. На автомобилях будет выполнено обеспечение уровня затяжки шаровых опор путем нанесения стопорящегося состава и увеличения момента затяжки. При обнаружении во время проведения работ ослабления затяжки шаровых опор, будет произведена замена шаровых опор. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре прошлого года компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 453 автомобилей Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва автомобилей стал некорректный алгоритм работы системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, который может привести к перегреву двигателя. На автомобилях должно быть выполнено обновление программы компьютера двигателя для изменения параметров управления работой системы охлаждения.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили отзыв citroen peugeot psa peugeot citroen

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