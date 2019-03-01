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02.03.19 Прочитали 88 раз

В 40 регионах РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей

В 40 регионах РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей

Рынок транспортных средств в России

31.01.19

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в январе 2019 года российский автомобильный рынок показал незначительный рост (+1%). При этом рыночное падение отмечено в 40 субъектах РФ.

Сильнее всего продажи новых легковых автомобилей упали на Чукотке (-25%). В Ярославской и Ростовской областях этот показатель составил -19%. Также существенный спад (более 10%) зафиксирован на крупнейших региональных авторынках страны – в Москве (-13%), Санкт-Петербурге (-13%), Нижегородской (-12%) и Саратовской (-12%) областях, в Татарстане (-11%).

В остальных российских регионах продажи новых легковых машин продемонстрировали положительную динамику или остались на уровне января 2018 года (Марий Эл, Ленинградская и Новгородская области). Из наиболее крупных региональных рынков отметим те, где рост рынка оказался двузначным. К таким относятся Красноярский край (+62%), Кемеровская (+43%) и Новосибирская (+35%) области, Ханты-Мансийский АО (+15%), Тюменская область (+13%), Подмосковье (+10%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи регионы авторынок в регионах продажи в регионах региональные продажи

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