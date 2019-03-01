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01.03.19 Прочитали 914 раз

Volvo в феврале увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Volvo в феврале увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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Российские дилеры Volvo в феврале реализовали 590 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Volvo составили 788 машины – в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volvo Car Russia, отметив, что это лучший результат февраля за последние четыре года и, соответственно, лучший результат января-февраля. Причины: самый сильный модельный ряд за последние несколько лет и очень высокий спрос на ХС60.

Бестселлером Volvo на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 278 единиц (рост в 2,5 раза). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановил свой выбор 141 покупатель (рост в 2,2 раза). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 88 таких машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки volvo

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