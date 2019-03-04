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04.03.19 Прочитали 324 раз

Nissan в 2018 году увеличил экспорт автомобилей российского производства на 50%

Nissan в 2018 году увеличил экспорт автомобилей российского производства на 50%

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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Компания Nissan по итогам 2018 года поставила на рынки Беларуси и Казахстана 5747 автомобилей российского производства – на 50% больше, чем годом ранее. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, отметив, что на экспорт компания поставляет не только автомобили, но и детали для центрального европейского склада.

Так, в прошлом году петербургский завод Nissan экспортировал больше 17 тысяч бамперов на Nissan X-Trail, которые были произведены в цехе литья пластиковых комплектующих. Кроме того, предприятие также экспортировало шумоизоляции (шумопоглощающие маты): 930 тысяч деталей общим весом 450 тонн.

Напомним, по итогам 2018 года петербургский завод Nissan выпустил 56525 автомобилей (+23,3%), что стало рекордным показателем за вся историю предприятия. В частности, производство кроссоверов Nissan Qashqai составило 26407 единиц, Nissan X-Trail – 26598 штук, Nissan Murano – 3520 машин. Стоит также отметить, что в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге стартовал выпуск обновленного внедорожника Nissan X-Trail. А в феврале 2019-го петербургский завод Nissan начал производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, который поступит в продажу весной этого года.

В январе 2019 года «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» стал участником специнвестконтракта, заключенного между АВТОВАЗом и Минпромторгом РФ. СПИК должен поддержать развитие модельной линейки Nissan и Datsun в России, а также других брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и модернизацию мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, а Nissan совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт nissan

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