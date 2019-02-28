В России начались продажи обновленного УАЗ «Хантер»

Ульяновский автозавод начал производство модернизированных внедорожников УАЗ «Хантер», который с 1 марта доступен в продаже у официальных дилеров марки. Цены на автомобиль с двигателем 2.7 (135 л.с., 217 Н•м), полным приводом и понижающим рядом в базовом исполнении «Классик» начинаются от 732 тыс. рублей, без учета спецпредложений, сообщает пресс-служба УАЗа.

У внедорожника УАЗ «Хантер» с 20 февраля 2019 года появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изменился тип транспортного средства: модель сертифицирована по категории повышенной проходимости N1G с заявленной технически допустимой максимальной массой 2495 кг. Важно отметить, что управлять внедорожником УАЗ «Хантер» по-прежнему сможет любой автомобилист с водительским удостоверением «легковой» категории B.

Обновленный УАЗ «Хантер» по умолчанию оснащается устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов. Более того, теперь во всех комплектациях «Хантеры» комплектуются мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos. Корейская пятиступенчатая механическая коробка передач устанавливаются также на внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».