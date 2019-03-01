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02.03.19 Прочитали 233 раз

«ТрансТехСервис» открыл в Уфе новый дилерский центр Mazda

«ТрансТехСервис» открыл в Уфе новый дилерский центр Mazda

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

PDF, 131 стр.

32 500 руб.

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Компания «ТрансТехСервис» открыла в Уфе новый дилерский центр Mazda. Он выполнен по новым стандартам японского автомобильного бренда и предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и Mazda Next – авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in. В течение года планируется реализовать 455 автомобилей, сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис».

Новый дилерский центр Mazda имеет общую площадь 1141,9 кв.м. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами Mazda.

В ремонтной зоне площадью 594,6 кв.м работают 1 пост активной приемки, 7 постов мелкосрочного ремонта, 1 стенд регулировки углов установки колес, 2 поста компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное дистрибьютером для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Одновременно здесь могут обслуживаться до 12 автомобилей. На складе площадью 125,2 кв.м хранится широкий спектр фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Как отмечается, популярность бренда Mazda и опыт сотрудничества с ним компании «ТрансТехСервис» позволяют делать позитивные прогнозы на деятельность в регионе. «Для нас Уфа – очень важный город, а бренд Mazda – один из самых перспективных брендов нашего холдинга. И я уверен, что открытие второго дилерского центра в столице Башкортостана укрепит наше сотрудничество с Mazda Motor Rusи откроет новые возможности для эффективного развития нашей компании и усиления марки в регионе», – заявил глава «ТТС» Вячеслав Зубарев.

Напомним, партнерство «ТТС» и Mazda Motor Rus имеет многолетнюю историю: с 2006 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда в Казани, Уфе и Чебоксарах. Новый дилерский центр – уже второй в Уфе – откроет перспективы для еще больших достижений двух мощных автомобильных компаний.

В портфель «ТТС» входят 20 автомобильных брендов, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры mazda

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