АВТОВАЗ выпустил 300 тысяч автомобилей LADA Vesta

28 февраля с конвейера предприятии «LADA Ижевский автомобильный завод», входящего в Группу АВТОВАЗ, сошел 300-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, юбилейным экземпляром стал универсал Vesta SW, окрашенный в цвет «Карфаген». Этот автомобиль получил комплектацию Luxe и оснащен двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач.

Напомним, что производство седана LADA Vesta стартовало в Ижевске в сентябре 2015 года. С тех пор это семейство заметно расширилось и уже включает 6 моделей. Помимо самого седана, это еще: седан LADA Vesta Cross, универсалы LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и LADA Vesta Sport. В настоящее время автомобили данного семейства предлагаются по цене от 594 900 до 1 045 900 рублей.

Также отметим, что в 2018 году LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России. За весь прошлый год она разошлась тиражом в 108 364 экземпляра.