Горячая новость

ТОП-10 регионов РФ по объему корпоративных продаж в январе
  • 28.02.19 - 17:02

    ТОП-10 регионов РФ по объему корпоративных продаж в январе
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 27 февраля

    Автомобильный рынок Южной Кореи в январе 2019 года

    В первый месяц года корейский рынок вырос на 1,6%.

Вся аналитика

Инфографика

Бестселлеры российского авторынка в 1998 – 2018 годах
  • 01.03.19

    Бестселлеры российского авторынка в 1998 – 2018 годах
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ»
  • 26.03.18

    «ForAuto-2018»: Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ»
Все видео

01.03.19 Прочитали 966 раз

АВТОВАЗ выпустил 300 тысяч автомобилей LADA Vesta

АВТОВАЗ выпустил 300 тысяч автомобилей LADA Vesta

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

В корзину
Все омнибусы

28 февраля с конвейера предприятии «LADA Ижевский автомобильный завод», входящего в Группу АВТОВАЗ, сошел 300-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, юбилейным экземпляром стал универсал Vesta SW, окрашенный в цвет «Карфаген». Этот автомобиль получил комплектацию Luxe и оснащен двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач.

Напомним, что производство седана LADA Vesta стартовало в Ижевске в сентябре 2015 года. С тех пор это семейство заметно расширилось и уже включает 6 моделей. Помимо самого седана, это еще: седан LADA Vesta Cross, универсалы LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и LADA Vesta Sport. В настоящее время автомобили данного семейства предлагаются по цене от 594 900 до 1 045 900 рублей.

Также отметим, что в 2018 году LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России. За весь прошлый год она разошлась тиражом в 108 364 экземпляра.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз легковые автомобили производство lada lada vesta

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС в 2018 году упал на 26%

27 февраля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в январе 2019 года

8 февраля 2019

Вся инфографика
Загрузка...