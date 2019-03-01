В России подорожали пикапы и фургоны на базе LADA Granta

В конце прошлого года в продажу поступили обновленные коммерческие автомобили на базе новой LADA Granta стоимостью от 648 тыс. руб., а спустя два месяца они подорожали.

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было зафиксировано подорожание различных видов пикапов и фургонов LADA Granta на 14 – 35 тыс. руб.

Теперь пикап (бортовая платформа) LADA Granta в трех комплектациях стоит от 682 до 710 тыс. руб. Грузоподъемность этого коммерческого автомобиля составляет 720 – 780 кг, а ценовая прибавка оказалась равной 14 – 18 тыс. руб.

Промтоварный фургон грузоподъемностью от 670 до 690 кг также прибавил в двух своих комплектациях по 18 тыс. руб. и предлагается к продаже за 708 и 721 тыс. руб. соответственно.

Чуть более высокую прибавку, от 15 до 19 тыс. руб., получили 5 комплектаций универсального фургона грузоподъемностью от 650 до 700 кг.

Наконец, изотермический бескаркасный фургон грузоподъемностью 600 – 640 кг прибавил в цене 15 – 35 тыс. руб. Теперь он стоит в пределах от 739 до 959 тыс. руб.

Отметим, что по итогам января 2019 года в России было продано 87 пикапов и фургонов LADA Granta, что на 22,5% выше результата годичной давностии. А всего в прошлом году объем реализации этих автомобилей составил 1927 единиц (+49%).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.