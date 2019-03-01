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01.03.19 Прочитали 356 раз

Завод «Мазда Соллерс» в 2018 году увеличил производство на 29%

Завод «Мазда Соллерс» в 2018 году увеличил производство на 29%

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Завод «Мазда Соллерс» по итогам 2018 года выпустил 31149 автомобилей Mazda, что на 29,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Самой массовой моделью на конвейере «Мазда Соллерс» остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 23897 выпущенных машин (+33,5%). Сборка седанов Mazda6 составила 5300 автомобилей (-14,3%), при этом с ноября прошлого года на заводе во Владивостоке производится обновленная Mazda6. Кроме того, в феврале 2018 года на предприятии «Мазда Соллерс» начался выпуск семиместного внедорожника Mazda CX-9 нового поколения, и до конца года с его конвейера сошло 1952 таких машины.

По итогам 2018 года бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер Mazda CX-5, который разошелся тиражом в 22594 единицы (+2,7%). Седан Mazda6 в прошлом году нашел 5411 покупателей (-11%), при этом в декабре в продажу поступила обновленная модель. Премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9, появившийся на российском рынке в октябре 2017-го, по итогам прошлого года был реализован в количестве 1667 экземпляров (рост в 4,8 раза).

В сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». А в октябре на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. Открытие нового завода состоялось в сентябре 2018 года. Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей  Mazda SkyActiv-G, которые ориентированы на экспорт. Таким образом, двигательный завод во Владивостоке полностью интегрирован в глобальную цепочку Mazda Motor Corp. и будет развиваться как одна из международных производственных площадок компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство mazda

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