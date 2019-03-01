Каждый четвертый дилерский центр в России – европейского бренда

В нашей стране насчитывается более 3,4 тыс. автомобильных дилеров, при этом большинство из них представляет интересы европейских производителей. Такие данные содержатся в маркетинговом отчете «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, на долю европейских марок в общей сложности приходится 25,4% всех дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, что количественно составляет 878 штук (по состоянию на январь 2019 года). Каждый пятый дилер – японского бренда (701 шт.). У китайских автопроизводителей в РФ на начало года насчитывалось 646 дилеров.

Интересы корейских и российских марок представляют 439 и 416 дилеров соответственно. У американских брендов таковых числится 280. Еще 90 автоцентров имеют дилерские контракты с узбекским производителем.

* Без учета отдельных сервисных центров