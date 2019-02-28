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Во второй половине февраля 13 брендов изменили цены на свои модели

Во второй половине февраля 13 брендов изменили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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На российском авторынке установилось относительное ценовое затишье. К такому выводу пришли специалисты портала «Цена-Авто» по результатам исследования новых прайс-листов на легковые автомобили. Так, во второй половине февраля* цены на автомобили изменились у 13 автопроизводителей.

На 26 тыс. руб. выросли цены всех комплектаций кроссовера Ford EcoSport последнего поколения. Другой кроссовер, Suzuki SX4 2019 производственного года, получил новые ценники, которые выше автомобилей 2018 года выпуска на 30 тыс. руб. У китайской марки Chery сразу весь модельный ряд подорожал на сумму от 10 до 30 тыс. руб.

А вот у немецкого Volkswagen произошло разнонаправленное изменение цен. Его минивэны Caddy и Caddy Maxi в трех комплектациях – Trendline, Conceptline и Beach – подешевели на 11,7 тыс. руб., тогда как две другие комплектации – Comfortline и Edition – стали дороже на 14,4 тыс. руб. Оба минивэна получили новые комплектации с бензиновым двигателем 1,4 л (125 л.с.) и роботизированной КП.

У некоторых марок произошли изменения цен из-за обновления моделей или появления новых версий. Так, японская Mazda начала продажи рестайлингового кроссовера CX-9 в четырех комплектациях по цене от 2 795 тыс. руб., при этом минимальная цена модели снизилась на 1,9%, а максимальная выросла на 6,6%. А отечественный УАЗ предлагает внедорожник «Хантер» только в комплектации «Классик» за 687 тыс. руб., из-за чего максимальная цена модели снизилась на 9,6%.

*За период с 16 по 28 февраля 2019 года. 

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены chery ford ford ecosport mazda mazda cx-9 suzuki suzuki sx4 volkswagen volkswagen caddy уаз уаз hunter

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