Около 70 мотоциклов Yamahа попали под отзыв в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 69 мотоциклов Yamahа XP530D-A, реализованных с мая 2017-го по декабрь 2018 года. Причиной отзыва является возможное использование неоптимального программного обеспечения блока управления двигателем (ECU). В некоторых ситуациях, когда дроссельная заслонка немного приоткрыта на холостых оборотах, топливно-воздушная смесь может оказаться слишком бедной для нормальной работы двигателя. Бедная смесь может вызвать хлопки в выхлопной системе или вызвать остановку двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На мотоцклах будет выполнено перепрограммирования блока управления двигателем (ECU).

Также причиной отзыва мотоциклов является то, что в конструкции вариатора был использован более тонкий и легкий приводной ремень. Если новый ремень получает даже незначительные повреждения в процессе эксплуатации, его срок службы значительно сокращается, и дальнейшая эксплуатация техники с таким ремнем может привести к его неожиданному и непредсказуемому обрыву. На мотоциклах ремни вариатора будут заменены на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Между тем, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 - 2018 годах в России было реализовано 1,1 тыс. новых мотоциклов марки Yamaha.