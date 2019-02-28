ТОП-10 регионов РФ по объему корпоративных продаж в январе

По итогам января нынешнего года корпоративными клиентами в России было куплено 12,6 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные содержатся в отчете «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшая доля корпоративных продаж вначале года пришлась на столичные регионы – суммарная реализация автомобилей юридическими лицами в Москве (2 641 шт.), Подмосковье (1 022 шт.) и Санкт-Петербурге (797 шт.) превысила 35% от общего объема. Следом за ними расположился Краснодарский край с результатом в 551 автомобиль.

Пятое место в рейтинге регионов-лидеров по объему корпоративных продаж занимает Красноярский край (430 шт.), шестое – Татарстан (418 шт.). Далее следуют Свердловская (402 шт.), Самарская (372 шт.) и Ростовская (301 шт.) области. А замыкает рейтинг Челябинская область, объем корпоративных продаж в которой за январь 2019 года составил 261 автомобиль.