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Hyundai Elantra имеет наибольшую остаточную стоимость в сегменте С

Hyundai Elantra имеет наибольшую остаточную стоимость в сегменте С

Согласно результатам исследования «Residual value – 2019», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в сегменте С среди моделей категории STANDART меньше всего теряет в цене Hyundai Elantra.

Эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 82,48%. Второе место здесь занимает Mazda 3, индекс остаточной стоимости которой составил 82,33%. Замыкает тройку лидеров KIA Cerato с показателем 80,72%. Более подробная информация о проведенном исследовании содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Узнать справедливую цену своего автомобиля можно при помощи калькулятора на сайте «Цена Авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены массовый сегмент сегмент c residual value модели-лидеры массовые марки hyundai hyundai elantra kia kia cerato mazda

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