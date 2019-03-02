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Volvo в 2018 году увеличила продажи грузовиков в России на 7%

Volvo в 2018 году увеличила продажи грузовиков в России на 7%

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Компания Volvo Group в 2018 году реализовала на российском рынке 6405 грузовых автомобилей Volvo (+6,7%), из них 88% от объема – калужского производства. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volvo Trucks Россия.

Завод Volvo Group в Калуге в прошлом году выпустил 5637 грузовых автомобилей Volvo (+20,8%), а самой массовой моделью российского производства остается Volvo FH. Кроме того, в прошлом году цех по сварке и окраске кабин выпустил 7483 кабины, из которых 1846 единиц были отправлены на экспорт на другой европейский завод Volvo Group в Генте (Бельгия). Как отмечается, именно в 2018 году для калужского предприятия было открыто экспортное направление по готовым кабинам, что указывает на устойчивое развитие завода и признание заслуг в области качества готовой продукции.

Производственный такт цеха готовой продукции составляет 26 грузовых автомобилей Volvo в день при пятидневной рабочей неделе в одну смену. Цех по сварке и окраске кабин производит 38 кабин в день, из которых 12 предназначены на экспорт, работая в две смены в день при пятидневной рабочей неделе.

На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин и цех готовой продукции. Оба предприятия замкнуты в единый производственный цикл. Персонал завода насчитывает около 800 сотрудников. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи грузовые автомобили volvo

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