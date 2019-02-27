GM-АВТОВАЗ продлевает скидки на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ продлевает действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 марта 2019 года включительно. При этом только до 15 марта 2019 года можно купить внедорожник Chevrolet Niva с уникальной выгодой до 112 тыс. рублей, которая достигается путем суммирования скидок по программам «Скидка при покупке в кредит», «Трейд-ин» и с учетом разницы цен на автомобили 2018 и 2019 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ, можно воспользоваться любой из действующих программ по отдельности. В этом случае скидка составит: 30 тыс. рублей при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру; 35 тыс. рублей при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ВТБ, Совкомбанк, Сетелем Банк.

Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» – на физические и юридические лица.

Напомним, в феврале GM-АВТОВАЗ с 22 января продажи внедорожников Chevrolet Niva, выпущенных по новому ОТТС. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, комплектация GLC предлагается с дополнительным пакетом шумоизоляции для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Стоимость внедорожника Chevrolet Niva нового образца в комплектации L составляет 680 тыс. рублей, LC – 729 тыс. рублей, LE – 764 тыс. рублей, GLC – 799 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 1354 внедорожника (-23%). На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 133 дилера в России.