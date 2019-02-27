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28.02.19 Прочитали 2120 раз

ФАС огласила тарифы на изготовление автомобильных номеров

ФАС огласила тарифы на изготовление автомобильных номеров

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Федеральная антимонопольная служба разместила на портале нормативных правовых актов проект приказа, в котором предлагает установить предельный тариф на изготовление комплекта автомобильного номера в размере 2 тыс. рублей, мотоциклетного или тракторного – 1,5 тыс. рублей, транзитные номера – 200 рублей. На печать свидетельства о регистрации ТС предлагается установить цену от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Предполагается, что данные тарифы начнут действовать с 4 августа 2019 года, печатать госзнаки (которые, напомним, будут выглядеть иначе) и выдавать номера в ГИБДД больше не будут – процедура отдается в руки частных изготовителей 

В течение всего прошлого года агентство «АВТОСТАТ» по мере выхода новых документов, связанных с ГИБДД, регулярно публиковало все важные для автовладельцев новшества, которые планируется ввести на территории нашей страны. Напомним, что речь также идет о вступлении в силу закона «О регистрации транспортных средств», когда покупая автомобиль, номера можно будет напечатать прямо у дилера.

Некоторые эксперты, правда, говорят, что часть из этих заявленных нововведений еще недостаточно проработаны с точки зрения механизма. Так, например, «Коммерсант» пишет: «Может возникнуть такая ситуация, что жителям некоторых регионов просто негде будет напечатать государственные знаки – например, в Якутии, на Чукотке и даже в ряде отдаленных районов Подмосковья». Опять же при заявленных ФАС тарифах частникам может оказаться финансово невыгодным печатание автомобильных номеров.

СМИ также приводит дополнительные расчеты: для изготовления госзнаков нужно получить разрешение в ГИБДД (это более 100 тыс. руб. за одно свидетельство, позволяющее печатать один тип знаков, а всего их 27), закупить пресс-оборудование (от 2 млн до 4,4 млн руб., в зависимости от типов номеров). При этом ведь еще нужно платить зарплату сотрудникам, оплачивать коммунальные расходы и услуги охраны.

На текущий момент, по данным издания, в России всего около 300 изготовителей регистрационных знаков, но большинство из них пока печатали только автомобильные номера. Полностью отдать на откуп частному бизнесу такое важное действо, как печатание госномеров, в надежде, что рынок все отрегулирует сам, вызывает опасения. Ведь для небольших компаний в небольших населенных пунктах ввиду из-за низкого объема продаж бизнес может оказаться нерентабельным. И человек может выйти из дилерского центра с документом о покупке автомобиля, а получить номер ему будет негде.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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