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28.02.19 Прочитали 1154 раз

В 2018 году рынок новых мотоциклов в РФ вырос на 30%

В 2018 году рынок новых мотоциклов в РФ вырос на 30%

Рынок транспортных средств в России

31.01.19

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Объем рынка новых мотоциклов в России по итогам 2018 года составил 9,4 тыс. единиц, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», положительная рыночная динамика отмечена впервые за последние четыре года.

Лидером этого рынка остается немецкий BMW, доля которого в минувшем году достигла 20%. В количественном выражении это соответствует 1,9 тыс. экземпляров – на 22,9% больше, чем в 2017 году. В первую тройку российского рынка новой мототехники среди марок попали еще Racer (1011 шт.), Bajaj (984 шт.), Harley-Davidson (893 шт.) и Yamaha (659 шт.), которые тоже демонстрируют рост.

Чуть более половины рынка в 2018 году пришлось на Центральный федеральный округ, жители которого стали обладателями 4,8 тыс. новых мотоциклов – на четверть выше результата годичной давности. Показатели остальных округов выглядят скромнее, но в каждом из них мотоциклетный рынок также вырос. Подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи россия мотоциклы bajaj bmw harley-davidson

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