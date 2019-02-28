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Volkswagen представит в Женеве новый Touareg V8 TDI и предсерийный концепт T-Roc R

Volkswagen Touareg V8 TDI

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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25 330 руб.

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Компания Volkswagen представит новый Touareg V8 TDI и предсерийный концепт модели T-Roc R на международном автосалоне в Женеве.

Новый Volkswagen Touareg V8 TDI с двигателем мощностью 421 л.с. является самым мощным дизельным SUV в модельной линейке. Максимальный крутящий момент высокотехнологичного дизельного двигателя с турбонаддувом сопоставим с показателями моторов спортивных суперкаров – 900 Н•м. Динамические характеристики Touareg V8 TDI: разгон до 100 км/ч за 4.9 с, максимальная скорость – 250 км/ч.

Покупатели флагмана смогут выбрать между стандартными пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. Пакет Elegance предлагает высокотехнологичный дизайн интерьера, в котором доминируют металл и холодная цветовая гамма. А пакет Atmosphere, где преобладают дерево и натуральные оттенки, создает более теплую атмосферу в салоне автомобиля. Сиденья и двери в обеих версиях оформления интерьера отделаны кожей Vienna. Стеклянная поверхность экранов цифровой приборной панели Innovision Cockpit (дисплей и органы управления), первоклассная кожа, алюминиевые и хромированные элементы отличают новую модификацию.

По сравнению с версиями с двигателем V6, Touareg V8 TDI в стандартной комплектации дополнительно оснащается следующими компонентами: пневмоподвеска, электрический привод крышки багажника, сиденья повышенной комфортности, охранная сигнализация, накладки на педали из нержавеющей стали и пакет Light & Sight, включающий наружные зеркала с автоматическим затемнением и систему динамического управления светом фар. Кроме того, новая модификация комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Tirano (18-дюймовые на версиях с двигателем V6).

В спектр средств обеспечения безопасности входят: система ночного видения Night Vision (в темное время суток с помощью тепловизора обнаруживает людей и животных), ассистент движения в пробках Traffic Jam Assist, ассистент выбора полосы движения на ремонтируемой дороге Roadwork Lane Assist (полуавтоматическая система управления, предупреждение о выезде из занимаемой полосы, самостоятельное выполнение разгона и торможения на скорости до 60 км/ч), ассистент контроля поперечного трафика спереди Front Cross Traffic Assist (реагирует на объекты, перемещающиеся перед Touareg в поперечном направлении). Такие технологии, как активное управление всеми колесами и система подавления кренов с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, также улучшают управляемость и комфорт. А интерактивные светодиодные матричные фары IQ.Light обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт в темное время суток.

Предсерийный концепт Volkswagen T-Roc R

Volkswagen T-Roc R оборудуется четырехцилиндровым двигателем 2.0 TSI. Силовой агрегат развивает мощность 300 л. с. и крутящий момент 400 Нм и сочетается с системой полного привода 4Motion и 7-ступенчатой коробкой передач. Volkswagen T-Roc R может разогнаться до 100 км/ч всего за 4.9 с.

В базовую комплектацию входит система рулевого управления с переменным передаточным числом рулевого механизма. За эффективное торможение отвечают 17-дюймовые диски, устанавливаемые также на Volkswagen Golf R Performance. В оснащение автомобиля входит антипробуксовочная система, которая оптимизирует тягу во время разгона, обеспечивает максимальную передачу крутящего момента и способствует курсовой устойчивости. Спортивные характеристики Volkswagen T-Roc R подчеркнуты в особом дизайне кузова и интерьера.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры volkswagen volkswagen touareg

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