Volkswagen представит в Женеве новый Touareg V8 TDI и предсерийный концепт T-Roc R

Компания Volkswagen представит новый Touareg V8 TDI и предсерийный концепт модели T-Roc R на международном автосалоне в Женеве.

Новый Volkswagen Touareg V8 TDI с двигателем мощностью 421 л.с. является самым мощным дизельным SUV в модельной линейке. Максимальный крутящий момент высокотехнологичного дизельного двигателя с турбонаддувом сопоставим с показателями моторов спортивных суперкаров – 900 Н•м. Динамические характеристики Touareg V8 TDI: разгон до 100 км/ч за 4.9 с, максимальная скорость – 250 км/ч.

Покупатели флагмана смогут выбрать между стандартными пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. Пакет Elegance предлагает высокотехнологичный дизайн интерьера, в котором доминируют металл и холодная цветовая гамма. А пакет Atmosphere, где преобладают дерево и натуральные оттенки, создает более теплую атмосферу в салоне автомобиля. Сиденья и двери в обеих версиях оформления интерьера отделаны кожей Vienna. Стеклянная поверхность экранов цифровой приборной панели Innovision Cockpit (дисплей и органы управления), первоклассная кожа, алюминиевые и хромированные элементы отличают новую модификацию.

По сравнению с версиями с двигателем V6, Touareg V8 TDI в стандартной комплектации дополнительно оснащается следующими компонентами: пневмоподвеска, электрический привод крышки багажника, сиденья повышенной комфортности, охранная сигнализация, накладки на педали из нержавеющей стали и пакет Light & Sight, включающий наружные зеркала с автоматическим затемнением и систему динамического управления светом фар. Кроме того, новая модификация комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Tirano (18-дюймовые на версиях с двигателем V6).

В спектр средств обеспечения безопасности входят: система ночного видения Night Vision (в темное время суток с помощью тепловизора обнаруживает людей и животных), ассистент движения в пробках Traffic Jam Assist, ассистент выбора полосы движения на ремонтируемой дороге Roadwork Lane Assist (полуавтоматическая система управления, предупреждение о выезде из занимаемой полосы, самостоятельное выполнение разгона и торможения на скорости до 60 км/ч), ассистент контроля поперечного трафика спереди Front Cross Traffic Assist (реагирует на объекты, перемещающиеся перед Touareg в поперечном направлении). Такие технологии, как активное управление всеми колесами и система подавления кренов с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, также улучшают управляемость и комфорт. А интерактивные светодиодные матричные фары IQ.Light обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт в темное время суток.