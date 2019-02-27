Обновленный KIA Niro будет представлен в Женеве

Мировая премьера обновленного гибридного KIA Niro Hybrid и гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника Niro Plug-in Hybrid состоится на Женевском автосалоне. Европейские продажи KIA Niro Hybrid и Plug-in Hybrid начнутся во втором квартале 2019 года, сообщает пресс-служба корейской марки. О появлении Niro Hybrid и Plug-in Hybrid в России говорить преждевременно, поскольку сегмент гибридов пока нельзя считать сформировавшимся.

Обновленный KIA Niro 2019 года получил некоторые внешние обновления, которые направлены на поддержание версиями Hybrid и Plug-in Hybrid единого, более современного стиля, заданного новым, уже полностью электрическим e-Niro.

В салоне обновленного кроссовера проведен ряд визуальных обновлений, улучшились отделочные материалы. Впервые для Niro предлагается новый основный широкоэкранный ЖК-дисплей на основе TFT матрицы с диагональю 10 дюймов и семидюймовый TFT-экран приборной панели Supervision.

Для моделей семейства Niro теперь предлагаются новые возможности индивидуализации: подготовлены пакеты двуцветных вариантов отделки. В зависимости от комплектации и конкретного рынка, Niro может быть предложен с «красно-оранжевым» (Red-Orange) или «сливовым» (Plum) цветовыми пакетами, заставляющими салон заиграть новыми цветами и настроением.

На Niro устанавливается экономичный двигатель 1,6 T-GDi с непосредственным впрыском топлива. В паре с двигателем работает батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов (на гибридных версиях) с запасом энергии 1,56 кВт*ч (для Niro Hybrid) или 8,9 кВт*ч (для Niro Plug-in Hybrid). Запас хода с использованием исключительно электрической тяги у Niro Plug-in Hybrid в условиях города составляет до 65 км, а при замерах по методике WLTP в комбинированном цикле – 49 км.

Также, в отличие от многих других гибридных моделей, Niro может быть оснащен опциональным тягово-сцепным устройством, позволяющим буксировать оснащенный тормозной системой прицеп массой до 1300 кг.

«Niro стал одним из важнейших драйверов роста для KIA на европейских рынках, именно эта модель – основная во всей нашей стратегии производства автомобилей, в той или иной степени использующих электрическую энергию», – заявил операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера.

С момента начала продаж в 2016 году в мире продано уже более 270 тыс. экземпляров KIA Niro, в том числе более 100 тыс. этих кроссоверов нашли своих покупателей в Европе. По итогам 2018 года KIA Niro занимает пятое место по объемам продаж в европейской линейке бренда, причем продажи за минувший год возросли на 33%, составив 45255 автомобилей. В том числе было продано 34642 гибридные версии и 9951 гибрид с возможностью подзарядки от внешнего источника. В конце 2018 года, с выходом на рынок электромобиля e-Niro, семейство этих моделей стало еще разнообразнее.