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Haval расширяет дилерскую сеть в России

Haval расширяет дилерскую сеть в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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За последние три месяца дилерская сеть Haval выросла на треть, общее количество дилерских центров достигло 36. Новые салоны появились в 8 регионах, включая Крым, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Так, 11 новых дилерских центров открылись в Москве (4 дилера), Вологде, Рязани, Стерлитамаке, Набережных Челнах, Сургуте, Новосибирске и Симферополе. Всего на сегодняшний день в распоряжении Haval – 35 дилерских центров в России (и 1 в республике Беларусь).
На этой неделе были подписаны два дилерских соглашения с ТЦ «Кунцево» в Москве и «Сибтрансавто» в Новосибирске.

В салонах Haval доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. Сервисные зоны оснащены самым современным оборудованием, отвечающим корпоративном стандартам бренда.

Как отмечается, развитие дилерской сети – одна из приоритетных задач бренда в рамках стратегии развития в России. В ближайшее время Haval планирует продолжить расширять свою сеть официальных дилеров как в Москве, так и в регионах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Haval реализовали 357 автомобилей, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Haval H6 (+115%). Второе место по продажам занимает компактный кроссовер Haval H2 (+130%). В настоящее время китайский бренд представлен в России кроссоверами и внедорожниками H2, H6, H6 Coupe и H9. Уже в этом году модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года.

Список официальных дилеров, представленных на территории России по городам  и брендам можно посмотреть на сайте «Цена Авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры китайские автомобили haval

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