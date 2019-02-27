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28.02.19 Прочитали 150 раз

Объявлены комплектации нового Nissan Qashqai для России

Nissan Qashqai plant 2019

Компания Nissan объявила комплектации нового Nissan Qashqai, производство которого началось на заводе в Санкт-Петербурге в начале февраля. Старт приема заказов у официальных дилеров Nissan запланирован на март 2019 года, о ценах и дате старта продаж будет объявлено позднее. Новый Nissan Qashqai получил обновленный экстерьер, новый спортивный руль D-образной формы, новый яркий цвет – голубой металлик, а также улучшенные настройки вариатора X-Tronic CVT.

Как сообщает пресс-служба Nissan, для кроссовера доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. Причем уже в стартовой комплектации XE набор опций включает подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер, а также новые 17” легкосплавные диски (для версий с мотором 2,0).

В остальных версиях список стандартного оборудования был также существенно расширен. Так, в комплектации SE теперь присутствуют передние и задние парктроники, подогрев руля и заднего дивана (для версий с мотором 2,0), электропривод зеркал с функцией автоскладывания, автоматические стеклоподъемники всех окон, регулировки сиденья пассажира в 6 направлениях и регулировка поясничной поддержки.

Для комплектации QE+ стали доступны следующие опции: система мониторинга давления в шинах, 18” легкосплавные диски, автозатемняющееся зеркало заднего вида, панорамная крыша и система распознавания движущихся объектов.

Начиная с версии LE на Qashqai доступны новые системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB), система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS). В список традиционных для этой комплектации полезных опций безопасности входят система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM), система контроля рядности движения (LDW) и интеллектуальная система мониторинга слепых зон (BSW). Для максимальной комплектации LE Top теперь предлагаются новые легкосплавные диски 19” стильного фирменного дизайна.

Как и его старший брат Nissan X-Trail, новый Qashqai также получил систему Яндекс.Авто. Вся информация выводится на 8” сенсорный цветной дисплей. Яндекс.Авто доступен в двух комплектациях – SE Yandex и QE Yandex. Причем для каждой из них предусмотрено новое аксессуарное решение – установка камеры заднего вида, совместимой с системой Яндекс.Авто.

Моторная гамма нового Nissan Qashqai включает бензиновые двигатели объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно, которые работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-tronic CVT.

Новый уровень управляемости был достигнут благодаря перенастроенным электроусилителю руля с системой автовозврата (ARC) и подвеске. При этом отрабатывание неровностей и плавность хода были улучшены благодаря доработанным пружинам. Была усилена и шумоизоляция: автомобиль стал тише за счет дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках.

Напомним, серийное производство нового Nissan Qashqai на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало в начале февраля. Всего с 2015-го по 2018 год на предприятии было выпущено более 70 тыс. этих автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки nissan nissan qashqai

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