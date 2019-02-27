В автомобильной отрасли России возможны сокращения

В последнем мониторинге, проведенном Министерством труда, говорится о большом риске весенних сокращений. При этом, как пишут «Известия», ознакомившись с февральским исследованием, речь идет о возможных увольнениях преимущественно в трех отраслях промышленности – автомобилестроении (здесь, согласно прогнозу, работу могут потерять 25,8 тыс. человек), транспортной (23,4 тыс. человек) и банковской сферах. Всего, оценивая масштабы предстоящих увольнений в целом, в ведомстве называют цифру около 115,7 тыс. человек. Большинство сокращений прогнозируется в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

В качестве возможных причин специалисты Минтруда назвали приостановку производства в связи с насыщением рынка, проблемы компаний-перевозчиков и продолжающуюся «чистку» в банковском секторе. В автомобильной отрасли ведомство апеллирует информацией, что ряд заводов планируют приостановить производство и тем, что, по статистике, на рынке стали больше пользоваться спросом дорогие автомобили – от 1,5 млн рублей.

Впрочем, очевидно, что в свете последних правительственных решений ситуация может слегка измениться. Запуск с 1 марта программ стимулирования спроса – «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» – может снивелировать начавшийся процесс и немного улучшить положение в производстве автомобилей массового спроса. Правда, средств, выделенных на эти цели в 2019 году, в три раза меньше, чем в 2018-м, и тогда программы вычерпали свой бюджет уже в апреле.

Что касается транспортной сферы, здесь, как считают эксперты, под сокращения могут попасть сотрудники частного общественного транспорта, компании которых провалили тендеры на предоставление услуг в этом году. На рынке финансов увольнения будут неизбежно. Они последуют в результате продолжающейся чистки, проводимой Центробанком: когда нарушители лишаются лицензий, персонал подпадает под увольнение.

Впрочем, считают в ведомстве, в целом ситуация на рынке труда сейчас достаточно стабильна. И в случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок или погашения долгов, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавило министерство.