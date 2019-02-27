Volkswagen Tiguan в январе стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan по итогам января вошел в десятку самых популярных моделей в Европе, став при этом бестселлером в сегменте SUV. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, эта модель смогла выйти в лидеры среди кроссоверов, несмотря на 12-процентное падение спроса и растущую конкуренцию со стороны своего соперника Peugeot 3008, чьи продажи выросли на 6%.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 34313 реализованных машины (-20%). Второе место занял Volkswagen Polo, чьи продажи увеличились на 14% до 25550 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 23970 единиц, что на 3% ниже показателя годичной давности. Далее идет Skoda Octavia, на которой остановили свой выбор 20385 европейских покупателей (-5%). Замыкает пятерку лидеров Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 20340 экземпляров (+2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Ford Focus (18985 шт., +5%), Peugeot 208 (18281 шт., -14%), Citroen C3 (18195 шт., -2%), Volkswagen Tiguan (18188 шт., -12%) и Dacia Sandero (18168 шт., +9%).