Завод Skoda в Квасинах в 2018 году установил новый рекорд производства

Завод Skoda Auto в Квасинах установил новый рекорд производства: в 2018 году предприятие впервые в своей истории преодолело отметку в 300 тысяч автомобилей. Здесь на современных сборочных линиях производятся модели Skoda Superb, Kodiaq и Karoq. В прошлом году на территории завода открылся многофункциональный научно-практический центр, что стало важным шагом в подготовке площадки к производству электромобилей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Skoda является одним из крупнейших работодателей в Краловоградецком крае: на предприятии работает около 9 тыс. человек. Компания постоянно оптимизирует производственные процессы, чтобы обеспечить максимально эффективное использование мощностей завода. Так, например, Skoda Kodiaq может выпускаться не только на сборочной линии моделей SUV, но и на одном конвейере со Skoda Superb.

В последние годы завод в Квасинах претерпел самую масштабную модернизацию за всю свою историю, которая насчитывает более 80 лет. В рамках кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV, которая началась с запуска производства Skoda Kodiaq, чешский бренд инвестировал 11 млрд чешских крон в совершенствование производственных процессов. В 2018 году на территории завода открылся многофункциональный научно-практический центр, где объединились лаборатории испытаний и контроля качества, центр логистики и зоны хранения для предсерийных автомобилей.

В 2019 году на заводе в Квасинах стартует производство plug-in гибридной модификации Skoda Superb. А с 2023 года на одной линии с моделями Skoda Kodiaq и Superb здесь будет налажен выпуск семейства моделей Volkswagen Passat.