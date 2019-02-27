Honda представит на автосалоне в Женеве электромобиль e Prototype

В рамках Международного автосалона в Женеве компания Honda планирует показать компактный городской электрокар Honda e Prototype – новую модель, созданную на базе концепт-кара Urban EV Concept. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, Honda e Prototype будет представлен на автосалоне 5 марта 2019 года, а запуск производства запланирован уже на этот год.

При создании экстерьера Honda e Prototype был сделан упор на функциональность. Так, плавные контуры кузова проходят от капота вверх по панорамному лобовому стеклу, а передние стойки расположены практически в один уровень со стеклом. В свою очередь выдвижные дверные ручки и компактные камеры, заменяющие традиционные боковые зеркала – подчеркивают технологичность модели.

Передовое гнездо зарядного устройства расположено в центре капота для легкого доступа с каждой стороны электромобиля. Светодиодная панель приветствует водителя сквозь стеклянное покрытие и информирует о статусе зарядки.

Внутри корпус автомобиля скрывает совершенно новую платформу, заточенную под электродвигатель, которая позволяет сохранить компактные пропорции при относительно длинной колесной базе, широкой колее и коротких свесах, обеспечивающих необходимую маневренность и динамику в городской среде.

Внутреннее пространство салона визуально расширяется за счет плоского пола как в передней, так и в задней части. Также здесь присутствует интуитивный настраиваемый горизонтальный дисплей с двумя экранами, оснащенный рядом интеллектуальных приложений и сервисов. Экраны отображают информацию с камер, заменяющих боковые зеркала: система Camera Mirror System эргономично выводит изображение пространства за автомобилем по бокам от приборной панели, гарантируя привычный обзор. Автомобиль также оснащен цифровой камерой заднего вида, расширяющей поле зрения водителя.

Также отмечается, что Honda e Prototype поддерживает запас хода на уровне свыше 200 км и функционал «быстрой зарядки», позволяющей поднять уровень заряда батареи до 80% всего за 30 минут.