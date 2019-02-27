Горячая новость

Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС в 2018 году упал на 26%
  • 27.02.19 - 14:19

    Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС в 2018 году упал на 26%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Безопасность в мире будущего
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 27 февраля

    Автомобильный рынок Южной Кореи в январе 2019 года

    В первый месяц года корейский рынок вырос на 1,6%.

Вся аналитика

Инфографика

Opel возвращается в Россию: 4 года спустя
  • 27.02.19

    Opel возвращается в Россию: 4 года спустя
Все публикации

Видео

Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
  • 07.06.11

    Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
Все видео

27.02.19 Прочитали 514 раз

Как поведет себя авторынок при цене нефти в 60 – 70 долларов?

Цены на нефть и продажи автомобилей

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

26 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Цены на нефть могут остаться на относительно высоком уровне. Об этом, как сообщают «Ведомости», после выступления в Совете Федерации рассказал совладелец и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он ожидает, что цены на нефть в ближайшие 10 – 15 лет сохранятся на уровне 60 – 70 долларов за баррель. В качестве одной из причин этого называется снижение добычи в США. «Мы ожидаем, что следующие 10 – 15 лет должны стать периодом стабильного развития для нефтяной отрасли», - отметил г-н Алекперов.

Учитывая озвученный прогноз цен на нефть от главы одной из крупнейших нефтяных компаний страны, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в этой связи предлагают рассмотреть развитие авторынка. На представленном графике отчетливо видно, как с 2006 года менялись цены на нефть и продажи новых легковых машин в России.

Также здесь дан и прогноз рынка на 2019 год, согласно которому при сохранении цены нефти на уровне 70 долларов он может показать небольшой рост (+4%). В случае ее снижения до 60 долларов возможно незначительное рыночное падение (-3%), а при пессимистичном сценарии развития (50 долларов за баррель) авторынок может упасть и на 10%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили прогнозы продажи прогноз авторынка прогноз

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Volkswagen создал суббренд для среднего класса

сегодня, 17:24

Все новости

Статьи на тему

Иногда они возвращаются. Что известно о перезапуске Opel в России (Forbes.ru)

сегодня, 10:00

Все статьи

Инфографика на тему

Opel возвращается в Россию: 4 года спустя

сегодня, 15:15

Вся инфографика
Загрузка...