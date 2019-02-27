Как поведет себя авторынок при цене нефти в 60 – 70 долларов?

Цены на нефть могут остаться на относительно высоком уровне. Об этом, как сообщают «Ведомости», после выступления в Совете Федерации рассказал совладелец и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он ожидает, что цены на нефть в ближайшие 10 – 15 лет сохранятся на уровне 60 – 70 долларов за баррель. В качестве одной из причин этого называется снижение добычи в США. «Мы ожидаем, что следующие 10 – 15 лет должны стать периодом стабильного развития для нефтяной отрасли», - отметил г-н Алекперов.

Учитывая озвученный прогноз цен на нефть от главы одной из крупнейших нефтяных компаний страны, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в этой связи предлагают рассмотреть развитие авторынка. На представленном графике отчетливо видно, как с 2006 года менялись цены на нефть и продажи новых легковых машин в России.

Также здесь дан и прогноз рынка на 2019 год, согласно которому при сохранении цены нефти на уровне 70 долларов он может показать небольшой рост (+4%). В случае ее снижения до 60 долларов возможно незначительное рыночное падение (-3%), а при пессимистичном сценарии развития (50 долларов за баррель) авторынок может упасть и на 10%.