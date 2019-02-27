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KIA представит в Женеве концептуальный электромобиль

KIA представит в Женеве концептуальный электромобиль

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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Компания KIA Motors представила новые изображения концептуального электромобиля, дебют которого состоится на Женевском международном автосалоне 2019 года.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, этот концепт станет первым полностью электрическим четырхдверным автомобилем компании, сознательно задуманным не помещаться в традиционные рамки классификации. Он совмещает в себе элементы крепкого спорткара, элегантного и атлетичного семейного седана и универсальность и практичность кроссовера.

Фирменный элемент всех моделей KIA – «улыбка тигра», сохранила узнаваемые очертания, но выполнена в совершенно новом ключе. Яркая и смелая «маска тигра» окружает фары концепта для создания уникальной световой подписи.

Лобовое стекло и панорамная крыша, выполненные из единого листа, создают ощущение пространства и свободы для пассажиров. Над задними пассажирами крыша выполнена с «двойным пузырем» (double bubble).

Для создания максимального комфорта в салоне, вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом и его команда до предела использовали преимущества архитектуры платформы электромобиля. Ироничным ответом на одержимость автомобильной индустрии огромными дисплеями на приборной панели, стали 21 отдельный экран ультравысокого разрешения, синхронно выстроенные на центральной панели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры электромобили разработки kia

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