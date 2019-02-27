Volkswagen создал суббренд для среднего класса

У Volkswagen появился новый суббренд. Пока только на китайской территории. Однако Юрген Штакманн, член правления, отвечающий за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, рассказывая журналистам в Вольфсбурге о появлении в Группе нового бренда – Jetta - сказал фразу, которую можно расценивать двояко. «Я думаю, что это действительно здорово - помочь принести новый бренд в мир…». Возможно, в перспективе речь идет не только о Китае, в котором бренд создали с целью «привлечь растущую целевую группу молодых клиентов среднего класса и лучше использовать свой рыночный потенциал».

«С JETTA мы ликвидируем разрыв в Китае между признанным ведущим брендом Volkswagen в сегменте верхнего объема и мобильностью начального уровня, который составляет около трети китайского рынка и прежде всего обслуживает местные бренды», - говорит Штакманн. - JETTA будет ориентироваться на молодых, начинающих покупателей, в то время как зонтичный бренд Volkswagen усиливает свой сегмент «top of volume», добавляет он. - Это позволит нам действительно расширить охват рынка».

При этом, говорится на официальном сайте группы Volkswagen, JETTA не будет «экономичным» брендом. «Учитывая все его особенности, мы намеренно разместим новый бренд выше средней цены для начинающих в Китае от 5000 до 6000 евро», - говорит Штакманн. «Ядро нового бренда будет содержать собственную ДНК Volkswagen и предоставит потребителям передовые технологии, которые отвечают их потребностям и соответствуют их образу жизни», - пояснил также Стефан Волленштайн, генеральный директор Volkswagen в Китае.

На данный момент известно, что модельный ряд JETTA будет производиться FAW-Volkswagen в Чэнду и будет состоять из седана и двух внедорожников. У этого бренда будет собственная дилерская сеть. Запуск продаж автомобилей Jetta запланирован на 3 квартал 2019 года.