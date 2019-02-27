Toyota объявила о партнерстве с Хабибом Нурмагомедовым

Компания Toyota объявила о начале сотрудничества с известным бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. В рамках сотрудничества спортсмен будет принимать участие в мероприятиях и рекламных кампаниях бренда в России, а логотип Toyota будет размещен на экипировке бойца.

Как сообщает пресс-служба японской марки, Хабиб Нурмагомедов будет представлять сразу несколько моделей Toyota. В повседневной жизни спортсмен планирует использовать автомобиль Toyota Camry. Стоит отметить, что в рекламной кампании модели на российском рынке уже использовалась тема смешанных единоборств, символизируя силу, динамику и мощь автомобиля. Кстати, семья Хабиба владела Toyota Camry разных поколений на протяжении многих лет. Для команды спортсмена также будут предоставлены автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Alphard.

Боец присоединился к команде Toyota Team Russia, в которую на текущий момент входят 18 атлетов, среди которых чемпионы мира, призеры Олимпийских игр и всемирно известные спортсмены-представители экстремальных дисциплин.

Toyota уже имеет опыт сотрудничества с UFC – самой известной организацией смешанных единоборств, в чьем арсенале находятся лучшие мировые бойцы. В прошлом году бренд стал официальным автомобильным партнером первого в России турнира UFC. Также членом команды Team Toyota Russia является российский боец UFC, победитель Гран-при Bellator в тяжелом весе, Чемпион M-1 Global в тяжелом весе Александр Волков.