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27.02.19 Прочитали 475 раз

Lexus реализовал 10-миллионный автомобиль

Lexus реализовал 10-миллионный автомобиль

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Компания Lexus объявила о продаже 10-миллионного автомобиля с момента создания бренда в 1989 году. Помимо этого, бренд Lexus, выпустивший в 2005 году первый в мире самозаряжающийся гибрид, а сегодня предлагающий обширную линейку электрифицированных моделей на международном рынке, преодолел отметку в 1,45 млн самозаряжающихся гибридных автомобилей, реализованных по всему миру. Продажи гибридов Lexus в 2018 году выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба японской марки.

Всего в 2018 году было продано 698330 автомобилей по всему миру, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Присутствие в модельной линейке бренда таких автомобилей, как премиальные кроссоверы RX и NX, флагманы LC и LS, а также новое поколение ES и первый в истории бренда компактный кроссовер UX, сыграло ключевую роль в достижении столь высоких показателей.

С момента основания бренда объем продаж автомобилей Lexus в Европе составил примерно 875 тыс. единиц, из которых около 365 тысяч – это самозаряжающиеся гибриды. В 2018 году Lexus передал клиентам на европейском рынке 76188 автомобилей – рекордное количество за всю историю бренда, который уже пятый год подряд демонстрирует стабильный рост продаж. За последние 5 лет продажи Lexus в Европе увеличились на 76%. В 2020 году бренд планирует взять планку в 100 тыс. автомобилей, реализованных на европейском рынке.

В России в 2018 году было реализовано 24312 автомобилей, что стало абсолютным рекордом за всю историю присутствия Lexus на рынке и позволило увеличить объемы продаж на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря этому в сегменте производителей премиальных автомобилей доля Lexus достигла 15,7%, что позволило бренду занять третье место в данном сегменте третий год подряд.

«Lexus по-прежнему демонстрирует устойчивый рост во всем мире, расширяя свое присутствие на развивающихся рынках, а также усиливая свою популярность на уже сложившихся рынках», –отмечает президент Lexus International Йошихиро Сава.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи мировой авторынок lexus

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