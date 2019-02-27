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28.02.19 Прочитали 376 раз

GM-АВТОВАЗ в 2018 году увеличил экспорт Chevrolet Niva на 36%

GM-АВТОВАЗ в 2018 году увеличил экспорт Chevrolet Niva на 36%

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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GM-АВТОВАЗ по итогам 2018 года поставил на экспорт 1618 внедорожников Chevrolet Niva, что на 35,9% выше показателя годичной давности. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, отметив, что основной рост экспортных продаж в прошлом году произошел за счет Казахстана, где с апреля 2017-го в сотрудничестве с локальным предприятием в г. Костанай организована крупноузловая сборка Chevrolet Niva.

Так, крупнейшим внешним рынком для СП по-прежнему остается Казахстан – на эту республику пришлось 50% экспорта Chevrolet Niva. Украина заняла 16,7% в поставках GM-АВТОВАЗа на внешние рынки, 12,5% приходится на Беларусь.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году с конвейера GM-AВТОВАЗа сошло 31874 автомобиля – это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 29235 единиц (-6,3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт автомобилей chevrolet niva gm-автоваз

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