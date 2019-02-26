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АО МС Банк Рус запустил новый продукт в корпоративном кредитовании

АО МС Банк Рус

АО МС Банк Рус осуществляет деятельность в области корпоративного кредитования, предоставляя кредиты юридическим лицам, относящимся к различным сегментам бизнеса, делая максимальный акцент на взаимодействии с автодилерами, способствуя продвижению бренда Mitsubishi на рынке. Условия корпоративного кредитования АО МС Банк Рус максимально кастомизированы и учитывают индивидуальные особенности заемщиков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В текущем году АО МС Банк Рус создал новый продукт в части корпоративного кредитования и открыл новую кредитную линию компании «Галант-Авто» («Группа компаний Мега-Авто»), существующей с 2004 года. Компания является официальным дилером Mitsubishi и сотрудничает с АО МС Банк Рус с 2017 года. 25 февраля состоялось подписание первого договора кредитной линии на инвестиционные цели – переоборудование здания дилерского центра Mitsubishi в соответствии с новым глобальным дизайном, объявленным весной прошлого года компанией «ММС Рус».

В перспективе АО МС Банк Рус планирует расширять сотрудничество с клиентами в данном направлении.  По словам председателя правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро, банк старается разрабатывать востребованные продукты в корпоративном кредитовании, максимально ориентируясь на планы нашего партнера – компании «ММС Рус», в том числе направленные на обновление дизайна дилерских центров Mitsubishi.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры автокредитование f&i mitsubishi

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