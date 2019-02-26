Горячая новость

В 2018 году россияне потратили на автомобили с пробегом 2,5 трлн рублей
  • 26.02.19 - 16:24

    В 2018 году россияне потратили на автомобили с пробегом 2,5 трлн рублей
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 27 февраля

    Автомобильный рынок Южной Кореи в январе 2019 года

    В первый месяц года корейский рынок вырос на 1,6%.

Вся аналитика

Инфографика

Opel возвращается в Россию: 4 года спустя
  • 27.02.19

    Opel возвращается в Россию: 4 года спустя
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
  • 25.04.16

    АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
Все видео

27.02.19 Прочитали 489 раз

Экспорт легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС в 2018 году упал на 26%

Самый экспортируемый в 2018 году автомобиль в России - LADA 4x4

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

MS Excel (xlsx)

7 200 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году экспорт легковых автомобилей из России в другие страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), составил 28,7 тыс. единиц. Это на 26% ниже результата 2017 года.

Как отмечают эксперты агентства, падение объемов российского автоэкспорта связано со значительным снижением поставок в Чехию. Эта страна по-прежнему является самым популярным направлением за пределами ЕАЭС, но в 2018 году объем экспорта в Чехию упал почти на 60% до 6,4 тыс. машин.
Второе место в рейтинге стран занимает Украина, куда в прошлом году было отправлено 4,1 тыс. легковых автомобилей. Немного уступил ей Узбекистан (4 тыс. шт.), расположившийся на третьей строчке. В пятерку лидеров здесь также попали Латвия (3,2 тыс. шт.) и Азербайджан (2,6 тыс. шт.).

Сокращение объемов поставок автомобилей в Чехию сказалось и на марочной структуре экспорта. Так, на первое место тут вышла отечественная LADA с показателем 12,5 тыс. экземпляров. А вот прежний лидер – Skoda – в 2018 году отправила за пределы ЕАЭС 6,9 тыс. своих машин российской сборки. Кроме них, в ТОП-5 марок по объемам экспорта попали Volkswagen (2,3 тыс. шт.), Hyundai (1,5 тыс. шт.) и Renault (1 тыс. шт.).

В модельном рейтинге тоже поменялся лидер. Так, самым экспортируемым автомобилем из РФ в прошлом году стал внедорожник LADA 4x4 (6,9 тыс. шт.), а Skoda Octavia (6 тыс. шт.) опустилась на вторую позицию. Третье место заняла LADA Vesta (3 тыс. шт.), а в первую пятерку также попали седаны Volkswagen Polo (2,2 тыс. шт.) и Hyundai Accent/Solaris (1,1 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт украина чехия экспорт автомобилей hyundai hyundai solaris lada lada 4x4 lada vesta renault skoda skoda octavia volkswagen volkswagen polo

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Renault Sandero – модель с наилучшей остаточной стоимостью в сегменте В

вчера, 09:17

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в январе 2019 года

8 февраля 2019

Вся инфографика