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Строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле 2019 года

Строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле 2019 года

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Первый камень в строительство завода по производству японских грузовых автомобилей Hino в подмосковных Химках будет заложен в апреле. Об этом на роуд-шоу, которое Московская область сейчас проводит в Токио, сообщил зампред правительства региона Вадим Хромов. По его словам, через год завод уже начнет производить автомобили. В настоящий момент на участке, где разместится завод, идут земельные работы. Строительство цехов инвесторы планируют завершить до конца года, пишет "Российская газета".

Напомним, японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей в октябре 2017 года. В рамках реализации проекта планируется строительство завода по крупноузловой сборке грузовых автомобилей в подмосковном городе Химки. На предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5; 7,5; 12 и 18 тонн. Производственная мощность завода составит порядка 2 тысяч автомобилей в год. Существует предварительная договоренность с японскими инвесторами, что в случае необходимости производство будет расширено.

Автомобили Hino, которые будут производиться на новом заводе в Химках, предназначены не только для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья. Территория земельного участка, на котором расположится завод, составляет 5,3 гектара. Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12 тыс. кв.м. Количество вновь создаваемых рабочих мест составит около 50. Объем инвестиций оценивается в 17 млн долларов США.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили инвестиции

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