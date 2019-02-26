Новый Toyota RAV4 будет выпускаться в России

В 2019 году на заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнется производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что о сроках начала производства и продаж новинки в России будет объявлено дополнительно.

По итогам 2018 года петербургский завод Toyota увеличил производство на 10,5% до 73662 автомобилей. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, это стало лучшим результатом в истории завода. В частности, было выпущено 39387 бизнес-седанов Toyota Camry (+23,2%), а также 34275 кроссоверов RAV4 (-1,3%).

Напомним, в апреле прошлого года на предприятии в Санкт-Петербурге стартовало производство бизнес-седана Toyota Camry восьмого поколения. Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного переоборудования предприятия. В частности, в рамках проекта цех штамповки начал производить 11 новых панелей кузова, а монтаж в цеху сварки 95 новых роботов поднял уровень автоматизации с 30% до 52%. Инвестиции в модернизацию производственной линии для проекта составили 3,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций в завод Toyota в Санкт-Петербурге на сегодняшний день достигает 27,5 млрд рублей, количество сотрудников предприятия выросло с 780 до 2400 человек.

Бестселлером Toyota в прошлом году стал бизнес-седан Camry, который нашел 33700 покупателей (+19,5%). На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 31155 экземпляров (-5,4%).

Кроме того, петербургский завод Toyota по итогам 2018 года поставил на экспорт 7516 автомобилей, что на 34% выше показателя годичной давности. Так, для рынка Казахстана было произведено 6888 автомобилей (+36%), включая 5246 седанов Toyota Camry (+45,6%) и 1642 кроссовера Toyota RAV4 (+12,3%). В Белоруссию петербургский завод Toyota в прошлом году поставил 628 автомобилей (-57,2%), из них 303 седана Toyota Camry (-58,7%) и 325 кроссоверов Toyota RAV4 (-55,8%).