Новый Porsche Macan будет электрическим

Компания Porsche начнет выпуск электромобилей на своем заводе в Саксонии: наблюдательный совет компании Porsche AG принял решение о том, что следующее поколение модельного ряда Macan будет электрическим. Первый компактный SUV компании Porsche с полностью электрическим приводом должен сойти с конвейера в начале следующего десятилетия, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Таким образом Porsche расширяет свой ассортимент электромобилей: в конце 2019 года на рынок выходит Taycan – первый спортивный автомобиль Porsche с чисто электрическим приводом – и чуть позже его модельный вариант, Taycan Cross Turismo. Как и Taycan, новый Porsche Macan оснащен 800-вольтной техникой и базируется на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), разработанной в сотрудничестве с Audi AG.

«К 2022 года мы инвестируем в электромобильность более 6 млрд евро, и к 2025 году уже каждый второй новый автомобиль Porsche мог бы иметь электрический привод. Однако в ближайшие десять лет мы делаем ставку на комбинированное предложение разных типов приводов – оптимизированных бензиновых двигателей, плагин-гибридных моделей и электроприводных спорткаров», – комментирует председатель правления компании Porsche AG Оливер Блуме.