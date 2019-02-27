АВТОВАЗ перезапускает производства после устранения коммунальной аварии

АВТОВАЗ сегодня перезапускает производства после их приостановки из-за коммунальной аварии, сообщил агентству "РИА Новости" представитель пресс-службы компании. "Авария устранена. АВТОВАЗ планово перезапускает производства", – сказал собеседник агентства.

Ранее предприятие сообщало о приостановке работы некоторых подразделений из-за коммунальной аварии, которая произошла во вторник в Тольятти. Каких именно производств это коснулось, не уточнялось.

В то же время представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов сказал «Интерфаксу», что временно остановлен главный конвейер – линия ПАП B0, на котором производятся автомобили на платформе B0, и конвейер СКП Kalina. «В 11 часов сотрудников распустили домой, произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят», – пояснил Л.Емшанов.

На ПАП B0 производятся автомобили семейства LADA XRAY, LADA Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan, на СКП Kalina – LADA Granta и автомобили бренда Datsun (производство LADA Kalina прекращено в 2018 года).

Напомним, в середине января АВТОВАЗ уже приостанавливал производство на линии ПАП B0 из-за неполадок в цехе окраски. Пресс-служба компании уточняла, что производство было временно остановлено из-за прорыва трубы магистрального водопровода.