На АВТОВАЗе ожидаются новые кадровые перестановки

На очередном собрании акционеров АВТОВАЗа, которое пройдет сегодня, как ожидается, будет объявлено о реформе управления предприятием и новых кадровых перестановках.

Как рассказали газете «Коммерсант» работающие с заводом инвестбанкиры, представитель Renault Ян Венсан, один из двух исполнительных вице-президентов завода, покидает АВТОВАЗ, а его должность ликвидируется. Вторым лицом в компании после президента Бориса Алешина становится выходец из госкорпорации «Ростехнологии» Игорь Комаров, который остается на посту исполнительного вице-президента. Источники издания утверждают, что уход г-на Венсана с АВТОВАЗа не означает отказа от партнерства с Renault. По их словам, дело лишь в том, что «иностранные топ-менеджеры обходятся дорого, и коль скоро Игорь Комаров приходил на завод, чтобы контролировать финансовые потоки и затраты, то сокращение дорогостоящих управленцев вполне логично».

Кроме того, вслед за г-ном Венсаном АВТОВАЗ могут покинуть еще ряд топ-менеджеров Renault (имена не уточняются, всего их 11), и единственным представителем концерна может остаться Хуг Демаршелье, который сейчас работает старшим вице-президентом по планированию и новым продуктам.