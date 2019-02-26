Новый KIA Soul появится в России летом 2019 года

Компания KIA Motors Rus получила одобрение типа транспортного средства на новое поколение кроссовера Soul. Продажи новинки стартуют в России летом 2019 года. Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

На российском рынке новый KIA Soul будет представлен с тремя вариантами бензиновых двигателей: два атмосферных, объемом 1.6 MPI (120 л.с.) и 2.0 MPI (147 л.с.) литра, а также турбонаддувный 1.6T-GDI (200 л.с.). Трансмиссий также будет три: 6-ступенчатая «механика», автоматическая коробка передач с шестью передачами и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, предназначенная для самой мощной версии Soul – GT Line.

KIA Soul третьего поколения, построенный на новой модульной платформе K2, стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Габариты нового Soul составляют (ДхШхВ) 4197 x 1801 x 1600 мм. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

Напомним, мировая премьера абсолютно нового Soul состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе.