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Более 700 автомобилей Jaguar и Land Rover в России были проданы онлайн

Более 700 автомобилей Jaguar и Land Rover в России были проданы онлайн

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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Компания Jaguar Land Rover Россия представила результаты продаж автомобилей, совершенных в онлайн-режиме через официальные сайты компании. Согласно подсчетам числа отправленных заявок и полученных звонков, сопоставленных с данными клиента, совершившего покупку, а также согласно количеству внесенных депозитов, на текущий момент в режиме онлайн было реализовано более 700 автомобилей Jaguar и Land Rover.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, компания прикладывает все усилия, чтобы процесс покупки автомобилей был максимально комфортным, непрерывно совершенствуя и внедряя новые инструменты продаж. Расширение функционала внесения предоплаты по сети – одно из таких решений. Так, в феврале 2019 года было завершено подключение дилерской сети к онлайн-кассам. Теперь, зайдя в раздел «Автомобили в наличии» на официальных сайтах www.jaguar.ru и www.landrover.ru, пользователи могут внести депозит в размере 30 тыс. рублей за любой автомобиль в наличии и забронировать его на 72 часа, а затем заключить договор купли-продажи в дилерском центре и внести оставшуюся сумму. Если по каким-либо причинам договор не заключается, внесенные в качестве депозита средства автоматически возвращаются на счет клиента, а автомобиль становится доступен к покупке для других клиентов.

Пользователи сервиса могут внести депозит за любой из представленных на российском рынке автомобилей Jaguar или Land Rover – в зависимости от их наличия в том или ином дилерском центре. Более того, уже сейчас клиенты могут оформить предзаказ и внести депозит за новый Range Rover Evoque, который еще не поступил в продажу в России.

С момента подключения к онлайн-кассам дилерские центры Jaguar Land Rover принимают по два депозита в неделю, и эти показатели продолжают расти.

Помимо этого, в феврале 2019 компания Jaguar Land Rover Россия завершила модернизацию раздела «Автомобили в наличии» на официальных сайтах брендов. В настоящее время посетители сайта могут воспользоваться целым рядом дополнительных услуг. Например, высокоточный онлайн-калькулятор позволяет оценить остаточную стоимость автомобиля – эту оценку впоследствии можно использовать при расчете кредитного предложения по широкому ряду финансовых программ. Владельцы автомобилей Jaguar и Land Rover также могут выставить свой автомобиль на онлайн-аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот в течение 24 часов, а по завершении торгов владелец сможет сам выбрать победителя, исходя из его рейтинга и предложенной им цены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки онлайн продажи jaguar jaguar land rover land rover

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