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В 2018 году россияне потратили на автомобили с пробегом 2,5 трлн рублей

В 2018 году россияне потратили на автомобили с пробегом 2,5 трлн рублей

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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Емкость российского вторичного рынка по итогам минувшего года составила 2 трлн 494 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции, перспективы», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Как отмечается, более 90% от этой суммы пришлось на иномарки с пробегом – их покупка обошлась россиянам в 2 трлн 267 млрд рублей. Соответственно оставшиеся порядка 10% емкости вторичного рынка занимают автомобили отечественных марок (227 млрд руб.).

Лидером здесь остается японская Toyota – в прошлом году россияне купили подержанных легковых автомобилей японской марки на сумму 404 млрд рублей. Второе место в рейтинге занимает отечественная LADA (208 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz с показателем 173 млрд рублей.

На покупку подержанных легковых автомобилей Nissan россияне за год потратили 147 млрд рублей, а на б/у модели KIA «ушло» 142 млрд рублей. Кроме них, стоит отметить еще Hyundai, BMW и Volkswagen – на покупку подержанных машин каждой марки было потрачено более 100 млрд рублей.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали емкость рынка новых легковых автомобилей, которая в минувшем году составила 2,4 трлн рублей. Таким образом, россияне тратят на подержанные машины практически столько же, сколько и на новые, хотя вторичный рынок в 3,3 раза крупнее первичного.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили вторичный рынок выручка ёмкость рынка автомобили с пробегом марки-лидеры bmw kia lada mercedes-benz nissan toyota

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