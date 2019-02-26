Skoda рассекретила кроссовер Kamiq для Европы

Компания Skoda опубликовала первые фотографии нового компактного кроссовера Kamiq. Как подчеркивает сам автопроизводитель, они демонстрируют необычное горизонтальное разделение передних фар, солидную радиаторную решетку с двойными ребрами и общие пропорции этого кроссовера. Увидеть его воочию можно будет на Женевском автосалоне, который пройдет в первой половине марта, пишет "Российская газета".

Skoda Kamiq создан на платформе MQB-A0 (на ней же базируется Volkswagen T-Cross и Seat Arona), его технические характеристики пока не раскрываются. Автомобиль имеет колесную базу 2651 мм, 400-литровый багажник, объем которого при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1395 литров, запас свободного пространства для ног задних пассажиров достигает 73 мм.

Ранее Skoda приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть интерьер кроссовера. В частности, он будет оснащен 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Приборная панель стала максимально "цифровой" и изготовлена из современного пластика со структурой, которая должна придать интерьеру более презентабельный вид.