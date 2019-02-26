Scania поставила 75 новых грузовиков в Архангельскую область

Официальный дилер «Скания-Русь» в Архангельской области «АрхСкан» завершает отгрузки большой партии техники группе компаний «УЛК», которая занимается лесозаготовкой и глубокой переработкой древесины. В партии 44 новых лесовоза Scania G500 B6x6HZ, 3 тягача Scania G500 A6x6HZ, 16 самосвалов Scania P440 CB6x6EHZ, а также 12 самосвалов нового поколения Scania P440 B6x6HZ. Отгрузка техники началась в июне 2018 года и завершится в феврале 2019-го, сообщает пресс-служба «Скания-Русь». Все 75 машин закуплены с сервисным контрактом «Оптима», так как он обеспечивает расширенную гарантию на силовую линию.

Сортиментовозы и тягачи выпущены с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Лесовозные надстройки на шасси изготовили партнеры Scania – компании «ЮФА» и «ВКР». При производстве машин учитывались реальные условия эксплуатации техники. Для решения транспортной задачи ГК «УЛК» было подобрано оптимальное число главной передачи, позволяющее добиться топливной экономичности автомобилей, при сохранении тяговых характеристик двигателя. Постоянный полный привод обеспечивает отличную управляемость ТС, а измененная колесная база способствует равномерной загрузке лесовоза. Благодаря дополнительным фарам головного света, работа водителей становится более безопасной и эффективной.

«Машины усовершенствованы с учетом опыта, полученного в процессе эксплуатации первой партии техники Scania, переданной «УЛК» в 2016 году, в том числе 8 лесовозов и 2 тягачей. Также в расчет брался опыт использования полноприводных сортиментовозов лесозаготовительными компаниями в Сибири», – сообщил руководитель отдела продаж «АрхСкан» Игорь Воропанов.

По словам директора департамента по управлению основными средствами, ТМЦ и БДД группы компаний «УЛК» Тимура Ешимбетова, масштабная закупка техники связана с ростом объемов заготовки и вывозки древесины в Архангельской области. Соответственно, увеличилась потребность как в сортиментовозах, так и в самосвалах, необходимых для строительства дорог в лесу.

Отгрузка большой партии новой техники ГК «УЛК» позволила значительно расширить сервис Scania в Архангельской области. «Мы открыли собственное подразделение на базе двух предприятий группы компаний «УЛК» – в Плесецком и Пинежском леспромхозах, где теперь есть склады запчастей и работают механики Scania, готовые в любой момент принять машины на техобслуживание и ремонт», – рассказал Игорь Воропанов.