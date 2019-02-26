Студенты представили дизайн футуристичных автомобилей LADA

АВТОВАЗ продолжает активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российскими вузами с целью привлечения талантливой молодежи. В начале осени 2018 года стартовал совместный проект «Покоряя Москву и Санкт-Петербург», в котором партнерами LADA стали Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) и Санкт-петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, 19 участникам конкурса была поставлена задача продемонстрировать свое видение нового автомобиля LADA, который смог бы завоевать сердца жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Проекты экстерьера и интерьера футуристичных автомобилей оценивала комиссия во главе с шеф-дизайнером LADA Стивом Маттином и руководителем московского подразделения дизайн центра LADA Жюльеном Друаром. Наивысшую оценку получили работы студента МАМИ Ильи Иванова, которому предоставлена возможность пройти полугодовую стажировку в столичной студии дизайна LADA.

Напомним, что за последние годы специалистами АВТОВАЗа совместно с вузами было организовано несколько конкурсов дизайн-проектов, и некоторые из студентов-участников проектов уже работают дизайнерами LADA.

Как отмечается, совместная работа с высшими учебными заведениями – часть масштабной деятельности АВТОВАЗа по поиску талантливых дизайнеров и инженеров. Подписанное недавно соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Дни карьеры АВТОВАЗа в ведущих вузах, участие в ежегодном молодежном форуме «iВолга», проведение смотров дизайнерских проектов – это этапы программы по привлечению в компанию талантливой молодежи, которая будет реализовываться и в дальнейшем.