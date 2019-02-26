УАЗ «Пикап» в январе сохранил звание лидера рынка в своем сегменте

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый месяц текущего года в России было реализовано 505 новых пикапов, что на 15,6% ниже результата января 2018 года. Отмечается, что все модели-лидеры здесь демонстрируют отрицательную динамику продаж.

Самым продаваемым автомобилем в сегменте пикапов остается модель Ульяновского автозавода – в январе 2019 года обладателями УАЗ «Пикап» стали 213 россиян. Здесь падение было минимальным – всего на 2,3% меньше, чем год назад. Второе место по-прежнему занимает пикап Toyota Hilux, продажи которого в начале года составили 169 единиц (-18,4%). Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с показателем 66 реализованных экземпляров (- 44,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе на долю продаж пикапов пришлось всего лишь 0,5% российского рынка новых легковых автомобилей. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленной инфографике.