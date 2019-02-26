Российский рынок LCV в январе опустился на восьмое место в Европе

Российский рынок LCV, который в прошлом году стал шестым по величине в Европе, по итогам января 2019-го опустился на восьмое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в январе увеличились на 5,9% и составили рекордные для этого месяца 168245 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 35575 автомобилей (+9,1%). Второе место занимает Великобритания с показателем 22236 проданных машин (+8,6%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 22194 штуки (+13,2%). Далее идет Испания, где было реализовано 17389 легких коммерческих автомобилей (+7,9%). Замыкает пятерку лидеров Италия, результат которой составил 13700 машин (+0,4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла лишь восьмое место, пропустив вперед Нидерланды и Бельгию. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за январь остались на прошлогоднем уровне и составили 7019 единиц (-0,1%).