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26.02.19 Прочитали 5880 раз

Группа PSA объявила о возвращении Opel в Россию

Opel

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

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Группа PSA объявила о возвращении Opel на российский рынок в рамках стратегического плана «Push to Pass» на период 2019-2021 гг.

Как и на любом рынке, главным приоритетом Opel в России станет прибыльный рост и высокий уровень удовлетворенности клиентов, сообщает пресс-служба Группы PSA. За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займет пост регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании. Драган Ненадович много лет проработал в Opel и имеет опыт работы в России и Украине.

«Выход бренда Opel на российский рынок позволит Группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых», – заявил Яник Безар, исполнительный вице-президент Группы PSA и Операционный директор региона Евразия. В свою очередь, генеральный директор Opel/Vauxhall Михаэль Лошеллер отметил, что Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию.

Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана «PACE!» по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках.

Какие автомобили и каких брендов можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок".

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии новинки opel

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