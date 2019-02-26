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26.02.19 Прочитали 585 раз

В ГИБДД озадачились контролем над такси и каршерингом

В ГИБДД озадачились контролем над такси и каршерингом

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

31.01.19

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В отношении водителей такси и технического состояния их автомобилей продумывается новая система учета и контроля, которая должна заработать уже в этом году. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью с главой ГИБДД Михаилом Черниковым, речь идет о создании системы, позволяющей производить выгрузку из базы данных по водителям. Причем, не по каждому отдельно, а в целом по списку, пакетной выгрузкой водительского состава. Такая выгрузка позволит агрегаторам такси и представителям МВД быстро обнаруживать в реестре водителей, лишенных водительских прав.

Аналогичная система сможет отслеживать техническое состояние автомобилей, выходящих на рабочую смену. Также появится возможность отслеживать незаконные перевозки. «За системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», - сказал Черников.

Что касается каршеринга, здесь основную угрозу ГИБДД видит в том, что в каршеринговое средство может сесть незарегистрированный пользователь – совсем не тот, кто регистрировался в базе оператора или не в том состоянии. «Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль», - сказал корреспонденту РИА Новости Черников. Одним из вариантов решения проблемы он видит сканирование лица, садящегося за руль каршерингового транспортного средства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: такси каршеринг

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